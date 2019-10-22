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Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией 

РИА Новости 1 час назад
Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией
Фото: РИА Новости
В Кремле оценивают обмен заявлениями между США и Турцией по Сирии как весьма жесткий, президентам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану сегодня есть о чем поговорить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Буквально в течение часа мы ожидаем начала его (Путина) переговоров с президентом Турции Эрдоганом. В течение часа-полутора. Эрдоган прибудет с рабочим визитом, визит важный. Вы знаете, что главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны. Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чем поговорить со своим турецким коллегой", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что лидеры двух стран всегда используют встречи для того, чтобы "сверить часы" по двусторонним делам.
"Вы знаете, что с Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", — отметил Песков.
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Комментарии
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , США , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Сирия , Турция
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