В Кремле изучат инициативу Германии по Сирии

Предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которую будут контролировать международные силы при участии Москвы и Анкары, требует изучения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Германии заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
"Нет какой-либо сформулированной позиции на этот счет, поскольку это новая инициатива, это надо изучить", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает предложение Крамп-Карренбауэр.