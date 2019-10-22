Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва готова к развитию сотрудничества с Киевом, заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Москва готова к сотрудничеству с Киевом
Фото: РИА Новости
Россия готова к развитию прагматического сотрудничества с Украиной, дело за Киевом, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"В России внимательно наблюдают за происходящими на Украине событиями. Сигналы оттуда идут противоречивые. С одной стороны, состоявшееся 7 сентября этого года взаимное освобождение удерживавшихся в обеих странах российских и украинских граждан создало позитивный фон для консолидации всех здравых сил на Украине вокруг идеи нормализации добрососедских отношений с Россией", — сказал Руденко.
По его словам, с другой стороны, Москва по-прежнему видит, что ущемляются права и свободы русскоязычного населения, звучит антироссийская риторика, слышны призывы к продолжению "войны с Россией до победного конца".
"В целом, нашим общим интересам отвечает не продолжение конфронтации, а развитие прагматичного сотрудничества на равноправной основе. Мы к этому готовы. Дело за украинской стороной", — подчеркнул Руденко.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Последние новости
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией "Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Андрей Руденко , МИД , РИА Новости , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерный щит России проверят на прочность
Ядерный щит России проверят на прочность34
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная7
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы6
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Названа причина смерти дочери посла Ирана23
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили5
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
Американцев выгоняют из Ирака
06:08
Американцев выгоняют из Ирака
Армия Ближний Восток
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Катастрофы
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение