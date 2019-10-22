Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 октября.

В связи с этим сроков проведения саммита пока нет и быть не может, добавил он.

«В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», — сказал он.

11 октября Дмитрий Песков проинформировал, что подготовка к мероприятию идет на уровне помощников президентов. При этом он отметил, что должны быть учтены множество аспектов, а это требует времени. Представитель Кремля неоднократно заявлял, что российское руководство заинтересовано во встрече в «нормандском формате».

Ранее Киев обвинил РФ в поиске предлогов для откладывания саммита.