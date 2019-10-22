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Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Фото: РИА Новости
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 октября.
В связи с этим сроков проведения саммита пока нет и быть не может, добавил он.
«В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», — сказал он.
11 октября Дмитрий Песков проинформировал, что подготовка к мероприятию идет на уровне помощников президентов. При этом он отметил, что должны быть учтены множество аспектов, а это требует времени. Представитель Кремля неоднократно заявлял, что российское руководство заинтересовано во встрече в «нормандском формате».
Ранее Киев обвинил РФ в поиске предлогов для откладывания саммита.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
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