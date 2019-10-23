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Володин опроверг бесполезность Госдумы 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Володин опроверг бесполезность Госдумы
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг утверждение о том, что нижняя палата парламента ни на что не влияет. Он назвал примером эффективной работы депутатов принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 года.
По словам Володина, работа с документом показала, что «многое можно сделать в стенах Государственной думы и не ныть, и не говорить, что кто-то кому-то мешает». Он выразил абсолютное удовлетворение деятельностью палаты.
Спикер подчеркнул, что 23 октября «все ощутили себя людьми, которые влияют на эти процессы, принимают решения». Он отметил, что при принятии проекта бюджета в постановление Госдумы был внесён целый ряд предложений по эффективности расходования государственных средств, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал принятый в первом чтении проект бюджета страны на 2020–2022 годы. По его словам, беспокойство вызывает недостаточное количество системных стимулов роста экономики.
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Комментарии4
Политика , Алексей Кудрин , Вячеслав Володин , Госдума , Счетная палата , Интерфакс
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