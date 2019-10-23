Володин опроверг бесполезность Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг утверждение о том, что нижняя палата парламента ни на что не влияет. Он назвал примером эффективной работы депутатов принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 года.

По словам Володина, работа с документом показала, что «многое можно сделать в стенах Государственной думы и не ныть, и не говорить, что кто-то кому-то мешает». Он выразил абсолютное удовлетворение деятельностью палаты.

Спикер подчеркнул, что 23 октября «все ощутили себя людьми, которые влияют на эти процессы, принимают решения». Он отметил, что при принятии проекта бюджета в постановление Госдумы был внесён целый ряд предложений по эффективности расходования государственных средств, передаёт «Интерфакс».