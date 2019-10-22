Конец войне? Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Россия и Турция нашли «судьбоносное решение» по Сирии

Переговоры двух лидеров продолжались более шести часов, по их итогам Путин заявил, что стороны достигли судьбоносного решения.

«В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию», — отметил президент России.

Москва и Анкара , в частности, подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии, пояснил Путин, а также выступили за вывод всех иностранных сил с территории республики.

В свою очередь, Эрдоган добавил, что формирования курдов в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией . Он также подчеркнул, что Анкара вместе с Москвой будет работать над «недопущением развития сепаратистских настроений» в САР.

При этом судьбоносным решением по кризису на севере Сирии стал меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией, который в ходе переговоров согласовали Путин и Эрдоган. В числе ключевых положений документа — ввод российской военной полиции и сирийских пограничников на границе между Турцией и Сирией.

Кроме того, зона безопасности в районе, созданная в ходе турецкой операции «Источник мира» сохраняется, а курдские формирования должны покинуть данную территорию. За отходом курдов будут наблюдать российские и турецкие военные, они же начнут патрулировать границы «безопасной зоны».

Россия и Турция дали сирийским курдам 150 часов, чтобы покинуть 30-киллометровую зону от сирийско-турецкой границы. Стороны согласились совместно контролировать исполнение всех пунктов меморандума.

Таким образом новое соглашение пришло на смену договору Анкары и Вашингтона, которое давало курдам 120 часов для выхода из зоны военной операции Турции. Это время должно было закончится именно в день встречи Путина с Эрдоганом в 22.00 мск. Однако сирийские курды успели выполнить свои обязательства еще до завершения переговоров глав России и Турции.

Перед встречей с Путиным Эрдоган говорил, что, если курды не покинут зону в установленный срок, Турция продолжит военную операцию на севере Сирии. При этом единое решение о прекращении огня в зоне турецкой операции в Сирии было достигнуто 17 октября, по итогам переговоров вице-президента США Майкла Пенса и американского госсекретаря Майка Помпео с Эрдоганом. Стороны договорились о завершении операции Турции после ухода курдов с севера Сирии.

США и Турция подтведили, что отходу курдских сил будет помогать американская армия. В Анкаре же отметили, что следует не допустить боевых столкновений между военными Турции и Сирии при отходе курдов, но не исключили ответа на провокации.

Стоит отметить, что турецкие военные, по словам курдов, нарушили режим прекращения огня и возобновили атаки в районе сирийского города Рас-эль-Айн через день после заключения соглашения с США. При этом Анкара обвинила в нарушении соглашений силы самообороны сирийских курдов и бойцов Рабочей партии Курдистана

К слову, с точки зрения Турции данные организации являются террористическими. Именно угроза со стороны Рабочей партии Курдистана стала одной из причин начала турецкой военной операции в сирийском регионе. При этом курды также ведут борьбу против запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии.

Операция Анкары «Источник мира» началась 9 октября. Турецкий лидер изначально отметил, что устранение угрозы со стороны курдов — в числе главных целей военных действий на севере Сирии. По мнению Эрдогана, власти САР не могут справиться с терроризмом на своей территории, в частности, на сирийско-турецкой границе, поэтому Анкаре пришлось «вмешаться в ситуацию».

Действия Турции в Сирии вызвали широкое неодобрение в Европе и США, мировые лидеры начали призывать Эрдогана остановить боевые действия. Американский президент Дональд Трамп даже одобрил введение санкций против Анкары из-за турецкой операции в Сирии. Кроме того, глава Белого дома пригрозил начать военные действия против Турции «в случае необходимости».

При этом вторжение на территорию другого государства в Турции объяснили Аданским соглашением, подписанным Анкарой и Дамаском в 1998 году. Данный договор позволяет действительно позволяет турецкой стороне восстановить безопасность границ, если с этим не может справиться правительство Сирии. Соглашение предусматривает заход турецких войск на сирийскую территорию лишь на 5 км, а военные Турции давно преодолели эту отметку.

Официальный Дамаск негативно отреагировал на операцию Турции, сирийские власти восприняли действия Анкары как покушение на территориальную целостность республики. Президент Сирии Башар Асад назвал Эрдогана «расхитителем» сирийских земель.

«Вор, который украл фабрики, пшеницу и топливо, и теперь крадет территорию», — добавил Асад.

Правительство Сирии будет противостоять вторжению, так как это его «конституционный и национальный долг», подчеркнул сирийский лидер.

Тем не менее турецкая сторона продолжает настаивать на законности своих действий. Отмечая, что «Источник мира» направлен именно против террористических организаций и не повлияет на мирных жителей Сирии.