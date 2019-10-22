Москва заметила активизацию террористов в Сирии

Москва зафиксировала активизацию террористов в Сирии

Незаконные вооружённые формирования на территории Идлибской зоны деэскалации 20 октября произвели 15 обстрелов. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Сравнительный анализ количества обстрелов сирийских населённых пунктов с территории Идлибской зоны деэскалации показывает отсутствие тенденции на снижение случаев нарушения режима прекращения боевых действий и является признаком нацеленности незаконных вооружённых формирований на развязывание активных боевых действий, — цитирует Бакина «Интерфакс».

Глав российского центра указал на то, что 20 октября боевики совершили обстрелы населённых пунктов Биньямин и Эль-Амара в провинции Алеппо; Кермель, Кульджок и Мортлу в Латакии; Кафер-Айн, Кефрая, Суккория, Хабит, Хербет-Абдин, Эз-Зиара и Эс-Салихия в Идлибе; Тель-Метвази и Хараб-Эль-Хизато в Хаме.

Как писал News.ru, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что события в Сирии приняли нежелательный оборот после начала военной агрессии Турции против курдов. По его словам, ряд лагерей и мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, в связи с чем те стали «растекаться». До этого он заявил, что из-за действий турецкой армии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев.

Анкара при поддержки союзных ей вооружённых группировок воюет против живущих на севере Арабской Республики курдов, которые были и остаются авангардом борьбы с джихадистами с религиозным фундаментализмом в регионе.