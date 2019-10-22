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Москва зафиксировала активизацию террористов в Сирии 

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Москва заметила активизацию террористов в Сирии
Фото: Artur Cupak/Global Look Press
Незаконные вооружённые формирования на территории Идлибской зоны деэскалации 20 октября произвели 15 обстрелов. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.
Сравнительный анализ количества обстрелов сирийских населённых пунктов с территории Идлибской зоны деэскалации показывает отсутствие тенденции на снижение случаев нарушения режима прекращения боевых действий и является признаком нацеленности незаконных вооружённых формирований на развязывание активных боевых действий, — цитирует Бакина «Интерфакс».
Глав российского центра указал на то, что 20 октября боевики совершили обстрелы населённых пунктов Биньямин и Эль-Амара в провинции Алеппо; Кермель, Кульджок и Мортлу в Латакии; Кафер-Айн, Кефрая, Суккория, Хабит, Хербет-Абдин, Эз-Зиара и Эс-Салихия в Идлибе; Тель-Метвази и Хараб-Эль-Хизато в Хаме.
Как писал News.ru, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что события в Сирии приняли нежелательный оборот после начала военной агрессии Турции против курдов. По его словам, ряд лагерей и мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, в связи с чем те стали «растекаться». До этого он заявил, что из-за действий турецкой армии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев.
Анкара при поддержки союзных ей вооружённых группировок воюет против живущих на севере Арабской Республики курдов, которые были и остаются авангардом борьбы с джихадистами с религиозным фундаментализмом в регионе.
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Политика , Армия , В мире , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Интерфакс , Сирия
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