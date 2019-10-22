«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга

Захарова оценила слова Цукерберга о «вмешательстве РФ» в выборы в США

Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов из России Ирана в рамках борьбы с «зарубежным влиянием».

«СМИ: «Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова в соцсети.

Марк Цукерберг в интервью американскому телеканалу заявил, что Facebook зафиксировал попытки со стороны России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года.

Ранее Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, — три иранские и одну российскую, — в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». В компании объяснили, что причиной удаления сетей стали не темы публикаций, а подложные учетные записи и взаимодействие пользователей.