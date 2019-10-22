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Захарова оценила слова Цукерберга о «вмешательстве РФ» в выборы в США 

ТК «Звезда» + ещё 16
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов из России и Ирана в рамках борьбы с «зарубежным влиянием».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Марка Цукерберга, обвинившего Россию, Иран и Китай во вмешательстве в выборы в США в 2020 году.
«СМИ: «Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова в соцсети.
Марк Цукерберг в интервью американскому телеканалу заявил, что Facebook зафиксировал попытки со стороны России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года.
Ранее Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, — три иранские и одну российскую, — в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». В компании объяснили, что причиной удаления сетей стали не темы публикаций, а подложные учетные записи и взаимодействие пользователей.
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Политика , США , Марк Цукерберг , Мария Захарова , МИД , Иран , Китай
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