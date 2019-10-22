«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга

Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов из России и Ирана в рамках борьбы с «зарубежным влиянием».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Марка Цукерберга, обвинившего Россию, Иран и Китай во вмешательстве в выборы в США в 2020 году.
«СМИ: «Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова в соцсети.
Марк Цукерберг в интервью американскому телеканалу заявил, что Facebook зафиксировал попытки со стороны России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года.
Ранее Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, — три иранские и одну российскую, — в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». В компании объяснили, что причиной удаления сетей стали не темы публикаций, а подложные учетные записи и взаимодействие пользователей.