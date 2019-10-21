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Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений 

РИА Новости 2 часа назад
Путин не нашел альтернатив минским соглашениям
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что Киев должен выполнить все свои обязательства и отвести силы на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе, сообщает пресс-служба президента РФ.
Телефонный разговор Путина с Макроном состоялся в понедельник по инициативе французской стороны.
"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении.
Добавляется, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.
Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел. Также достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Киев , Франция
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