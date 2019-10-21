Путин не нашел альтернатив минским соглашениям

Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений

Телефонный разговор Путина с Макроном состоялся в понедельник по инициативе французской стороны.

"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.

Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел. Также достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.