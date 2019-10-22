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Посольство подтвердило задержание россиянки на Бали 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Посольство подтвердило задержание россиянки на Бали
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в Индонезии подтверждает сообщение о задержании гражданки России на острове Бали по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
«Консульский отдел посольства подтверждает, что гражданка России Фирсова Татьяна Александровна 1982 года рождения была задержана в результате таможенного досмотра в аэропорту «И Густи Нгурах Рай» города Денпасар, провинция Бали 16 октября 2019 года по подозрению в контрабанде наркотиков», — сообщил дипломат РИА «Новости».
Тетюшин добавил, что в настоящий момент россиянка содержится во временном изоляторе. По версии таможенных органов Индонезии, при досмотре у нее обнаружили 0,14 грамма кокаина.
Дипломат также отметил, что сотрудники российского посольства поддерживают связь с россиянкой и в скором времени посетят ее в следственном изоляторе.
По словам Тетюшина, гражданке России может грозить 15 лет лишения свободы. При этом о других задержанных российскому посольству неизвестно.
«Посольство будет пристально отслеживать дальнейший следственный процесс в отношении гражданки РФ Фирсовой на предмет соблюдения индонезийскими властями ее законных прав», — сказал дипломат.
Ранее СМИ сообщили, что на остове Бали в Индонезии сотрудники таможни задержали четырех иностранцев, в том числе гражданку России, по подозрению в контрабанде наркотиков.
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Комментарии
Политика , Наркооборот , Татьяна Фирсова , ФСИН , РИА Новости , Бали , Денпасар , Индонезия
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