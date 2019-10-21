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СПЧ в ближайшее время обсудит «московское дело» 

News.ru 2 часа назад
СПЧ обсудит «московское дело»
Фото: РИА Новости
Новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что одно из ближайших мероприятий объединения — обсуждение уголовного преследования участников акций за честные выборы в Москве.
По его словам, позиция членов Совета по «московскому делу» ему известна, передаёт «Интерфакс».
Я уже обсуждал с некоторыми коллегами из СПЧ аспекты того, что называется «московское дело». И знаю, какова позиция коллег из СПЧ и как мы здесь могли бы продолжать работу в этом направлении, — подчеркнул он.
Он также рассказал, что не планирует в настоящий момент устраивать ротацию кадров в организации. Только что вышел указ главы государства о его назначении, и принимать такие решения было бы неверно, отметил Фадеев в разговоре с журналистами РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин отправил в отставку с поста главы президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Руководителем СПЧ стал Фадеев.
Также лидер страны исключил руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова из Совета по правам человека. Кроме того, мест в организации лишились профессор ВШЭ Илья Шаблинский, глава объединения «Восход» Евгений Бобров и политолог Екатерина Шульман. Одновременно в состав совета вошёл исполнительный директор государственного информагентства Кирилл Вышинский.
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Комментарии
Политика , Павел Чиков , Кирилл Вышинский , Илья Шаблинский , Валерий Фадеев , Михаил Федотов , Евгений Бобров , Владимир Путин , Совет по правам человека , ВШЭ , РИА Новости , Интерфакс , Москва
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