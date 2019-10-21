СПЧ обсудит «московское дело»

СПЧ в ближайшее время обсудит «московское дело»

По его словам, позиция членов Совета по «московскому делу» ему известна, передаёт «Интерфакс».

Я уже обсуждал с некоторыми коллегами из СПЧ аспекты того, что называется «московское дело». И знаю, какова позиция коллег из СПЧ и как мы здесь могли бы продолжать работу в этом направлении, — подчеркнул он.

Он также рассказал, что не планирует в настоящий момент устраивать ротацию кадров в организации. Только что вышел указ главы государства о его назначении, и принимать такие решения было бы неверно, отметил Фадеев в разговоре с журналистами РИА Новости.