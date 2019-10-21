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Анонсирован супермарафон переговоров Путина 

Lenta.ru 56 минут назад
Анонсирован супермарафон переговоров Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет в Сочи ряд переговоров на высшем уровне в рамках экономического форума «Россия — Африка», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Газета «Комсомольская правда» называет предстоящую серию мероприятий супермарафоном.
По словам Ушакова, ряд рабочих встреч российского лидера начнется в среду, 23 октября. Предполагается, что в этот день он проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу военной операции в Сирии, а также с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и рядом руководителей ведущих региональных организаций.
Кроме того, на полях двухдневного саммита Путину предстоит встретиться с представителями 54 африканских государств, в их числе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза и лидер Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Центрально-Африканской Республики Фостен Туадера.
Также на мероприятии будут присутствовать президенты или премьер-министры Демократической Республики Конго, Уганды, Нигерии, Судана, Алжира, Анголы, Кении, Руанды и Гвинейской Республики. Среди возможных тем их переговоров с российским лидером, как уточняет РИА Новости, — развитие экономических связей, двустороннее взаимодействие, военно-техническое сотрудничество, совместная работа с вопросах профилактики и борьбы с инфекциями.
«Каждый хочет провести полноформатную встречу с Путиным, хотя все понимают, что такой возможности нет даже технически», — указано в публикации «Комсомольской правды».
Отмечается, что, чтобы просто поздороваться с каждым из участников форума и попозировать с ними перед фотографами, президенту России потребуется как минимум час.
О том, когда марафон переговоров российского лидера завершится, Ушаков уточнить не может даже приблизительно. В целом, по его оценке, Путин проведет десятки встреч, примет участие в нескольких заседаниях и двух пленарных сессиях.
В начале октября президент России накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. 20 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина, как правило, нет полностью свободных выходных, так как «идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента».
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Комментарии1
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Путин , РИА Новости , Комсомольская правда , Египет , Сирия , Сочи , ЮАР
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