Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице» 

RT на русском 1 час назад
В Кремле заявили об исходящей от Киева «невнятице»
Фото: РИА Новости
После подписания формулы Штайнмайера происходят непонятные события, звучат противоречивые сигналы от официального Киева. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — цитирует Интерфакс Ушакова.
По его словам, всё это происходит на фоне действий украинских националистов, которые присутствуют не только на линии разведения сил, «но и активизировались» в Киеве.
«Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определённую работу провели политические советники лидеров нормандского формата между собой, а потом их договорённости были закреплены решениями контактной группы в Минске», — добавил он.
Как напомнил Ушаков, была подписана формула Штанмайера, одобрен план-график разведения сил в Донбассе, но после этого начали «поступать весьма противоречивые сигналы из Киева».
15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил.
В МИД России, комментируя эти слова, отметили, что призыв распустить республики наносит удар по реализации минских договорённостей.
В ведомстве указали, что в данном случае речь идёт о заявлении неофициального лица.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
RT на русском: последние новости
Шойгу допустил размещение США запрещённых ДРСМД средств в Европе Шойгу допустил размещение США запрещённых ДРСМД средств в Европе В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице» В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице»
Комментарии
Политика , Леонид Кучма , Юрий Ушаков , Дарья Олифер , МИД , Интерфакс , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана15
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото234
Сын депутата Госдумы избил человека
Сын депутата Госдумы избил человека54
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище11
На Украине может появиться свой Нью-Йорк
На Украине может появиться свой Нью-Йорк3
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
01:52
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
00:21
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Происшествия
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение