В Кремле заявили об исходящей от Киева «невнятице»

В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице»

После подписания формулы Штайнмайера происходят непонятные события, звучат противоречивые сигналы от официального Киева . Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков

«Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — цитирует Интерфакс Ушакова.

По его словам, всё это происходит на фоне действий украинских националистов, которые присутствуют не только на линии разведения сил, «но и активизировались» в Киеве.

«Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определённую работу провели политические советники лидеров нормандского формата между собой, а потом их договорённости были закреплены решениями контактной группы в Минске», — добавил он.

Как напомнил Ушаков, была подписана формула Штанмайера, одобрен план-график разведения сил в Донбассе, но после этого начали «поступать весьма противоречивые сигналы из Киева».

15 октября Дарья Олифер , пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил.

МИД России , комментируя эти слова, отметили, что призыв распустить республики наносит удар по реализации минских договорённостей.

В ведомстве указали, что в данном случае речь идёт о заявлении неофициального лица.