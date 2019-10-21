Путин обсудит с главой Египта чартерное авиасообщение

Путин обсудит с президентом Египта чартерное авиасообщение

Встреча глав двух государств состоится в Сочи 23 октября. По словам Ушакова, Москва специально подготовилась к обсуждению данной темы. На переговоры приглашён министр транспорта РФ Евгений Дитрих , у которого будет возможность высказать свои соображения.

Помощник президента добавил, что от египетской стороны ожидается план действий по возобновлению авиарейсов в полном объёме, сообщает ТАСС.

Ушаков отметил, что Путин и ас-Сиси могут обсудить международные проблемы. В частности, ситуацию в ближневосточном и североафриканском регионах.