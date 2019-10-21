Путин обсудит с главой Египта чартерное авиасообщение

Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят вопрос чартерного авиасообщения между странами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча глав двух государств состоится в Сочи 23 октября. По словам Ушакова, Москва специально подготовилась к обсуждению данной темы. На переговоры приглашён министр транспорта РФ Евгений Дитрих, у которого будет возможность высказать свои соображения.
Помощник президента добавил, что от египетской стороны ожидается план действий по возобновлению авиарейсов в полном объёме, сообщает ТАСС.
Ушаков отметил, что Путин и ас-Сиси могут обсудить международные проблемы. В частности, ситуацию в ближневосточном и североафриканском регионах.
Как писал News.ru, скорое восстановление авиасообщения с Египтом в июне предсказывал эксперт в области гражданской авиации Дмитрий Адамидов. По его словам, Каир проделал большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах в курортных городах.