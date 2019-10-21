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В Госдуме оценили слова Медведева об экономике РФ 

Газета.Ru 1 час назад
В Госдуме оценили слова Медведева об экономике РФ
Фото: РИА Новости
Первый замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о "хорошем уровне" российской экономики. Об этом сообщает Regnum.
По его мнению, эти слова являются слишком оптимистичными. Он считает, что поводов для таких оценок сегодняшнего развития страны нет.
"Мне непонятно, на чем основывается оптимизм нашего премьер-министра, потому что темпы экономического роста близки к нулю, болтаются в районе 1%", — сказал Емельянов.
Он добавил, что потребительский и инвестиционный спрос падает, как и производство высокотехнологичной продукции.
По его словам, нужно работать над макроэкономической политикой. Но для этого нужно снизить ключевую ставку Центробанка, а также изменить налоговую и бюджетную политику в сторону стимулирования потребительского и инвестиционного спроса.
"Без этих мер никакой прорыв в экономике невозможен и гордиться тут будет по-прежнему нечем", — подытожил замглавы.
До этого Медведев оценил состояние российской экономики.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России
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