В Госдуме оценили слова Медведева об экономике РФ

По его мнению, эти слова являются слишком оптимистичными. Он считает, что поводов для таких оценок сегодняшнего развития страны нет.

"Мне непонятно, на чем основывается оптимизм нашего премьер-министра, потому что темпы экономического роста близки к нулю, болтаются в районе 1%", — сказал Емельянов.

Он добавил, что потребительский и инвестиционный спрос падает, как и производство высокотехнологичной продукции.

По его словам, нужно работать над макроэкономической политикой. Но для этого нужно снизить ключевую ставку Центробанка , а также изменить налоговую и бюджетную политику в сторону стимулирования потребительского и инвестиционного спроса.

"Без этих мер никакой прорыв в экономике невозможен и гордиться тут будет по-прежнему нечем", — подытожил замглавы.

До этого Медведев оценил состояние российской экономики.