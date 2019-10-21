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Путин включил Вышинского в состав СПЧ 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Путин включил Вышинского в состав СПЧ
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин включил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
«Внести в состав Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека… следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К. В. — исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство „Россия сегодня“, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
21 октября секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ.
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Политика , Другое , Кирилл Вышинский , Валерий Фадеев , Владимир Путин , Общественная палата России , Совет по правам человека , РИА Новости
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