Путин включил Вышинского в состав СПЧ

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Внести в состав Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека… следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К. В. — исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство „Россия сегодня“, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.