Штрафы вместо блокировок: как в РФ защитят интернет

Штрафы вместо блокировок: как в России защитят интернет

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками. По словам руководителя надзорного органа, этот метод является «более цивилизованным и эффективным». «Газета.Ru» пообщалась с экспертами и выяснила, в чем эффективность подобных мер.

Выступая на 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о том, что российские власти намерены штрафовать нарушителей в сфере интернета вместо того, чтобы их блокировать, передает ТАСС. По словам Жарова, уже ведется обсуждение законопроекта, который подразумевает крупные штрафы для техкомпаний.

«Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем» — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», — заявил глава надзорного органа.

Он также отметил, что такие меры понадобятся в условиях появления новых технологий — необходимо, чтобы все участники интернет-рынка тщательно соблюдали нормы местного законодательства. По словам Жарова, это применимо не только к России, но и другим странам мира.

«Чем глубже мы погружаемся в информационные технологии, тем труднее сохранять баланс между возможностями и безопасностью. Все должны соблюдать местное законодательство, в противном случае действия несут за собой порицание: это могут быть не только штрафы, но и иные меры», — заявил руководитель Роскомнадзора.

Также в рамках конференции Жаров оценил китайский опыт управления в сфере интернет-законодательства, отметив, что у России и КНР много общего.

«С точки зрения регулирования у нас с китайскими партнерами очень много общего: Китай стоит на принципах соблюдения всеми трансграничными и глобальными корпорациями локального законодательства. Мы добиваемся этого разными способами, но, безусловно, регулирование в России мягче. Мы работаем по принципу «белого списка»: все, что не запрещено, разрешено», — сообщил глава ведомства.

Учитывая прошлый опыт Роскомнадзора в сфере блокировок — достаточно вспомнить Telegram или LinkedIn, — кажется странным, что надзорный орган решил переключиться на более «гуманные» меры в виде штрафов.

Кроме того, эффективность такого метода относительно блокировок тоже вызывает вопросы.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин , инициатива по переходу от блокировки «нарушителей» в интернете к экономическим санкциям позитивна и может иметь реальный эффект.

«Исполнение гражданами и компаниями, работающими на территории России, законодательства нашей страны является строго обязательным, а блокировка в условиях непрерывного развития технологий работает не в полной мере. Эффективно использовать этот метод смогли только в Китае, создав «Золотой щит». Однако тиражированию такой опыт не подлежит: условием «работы» модели является самодостаточный внутренний интернет с собственными аналогами популярных сервисов и определенные риски для национальной экономики», — отметил Головин.

По словам эксперта, если судить по опыту европейских стран, возможность «бить рублем» — более эффективная мера, а потому результативная.

«Например, в Германии размер взыскиваемых средств за распространение «фейковых» новостей, оскорбительные комментарии и посты в сети варьируется от €5 млн для физлиц до €50 млн юрлиц.

В рамках этой модели любой потенциальный нарушитель, будь то организация или гражданин, сможет точно оценить, сколько ему будет стоить нарушение: штраф не блокировка, обойти его по VPN без изменения модели бизнеса или дополнительных затрат невозможно», — заключил эксперт.

С точки зрения пиара, штрафы, конечно эффективнее, считает юрист правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram в России, Дамир Гайнутдинов

«Гораздо респектабельнее говорить «мы оштрафовали Google », чем «мы заблокировали Google».

Российские власти очень хотят выглядеть не хуже европейцев, а в ЕС, как известно, глобальные IT-компании регулярно за что-нибудь штрафуют — как правило за нарушение приватности или антимонопольного законодательства.

Кроме того, заблокировать можно только однажды, а штрафовать — хоть каждый день», — заявил Гайнутдинов.

Действительно, тотальные блокировки показали, что они не достигают своей цели в силу технической невозможности сделать это без вреда для работоспособности российского сегмента интернета, и часто приводят к нежелательным последствиям, заявил партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий.

«Например, возможность «вечной» блокировки сайтов привела к тому что огромное число любителей пиратских книг и сериалов узнали также о существовании слабоконтролируемого государствами так называемого «темного» интернета, или даркнета.

Пиратство, разумеется, тоже никуда не делось.

Огромные штрафы на цифровых гигантов — новый мировой тренд. Многие европейские государства компенсируют невозможность привычного налогообложения таких компаний огромными штрафами, например за нарушение законодательства о персональных данных», — заключил собеседник «Газеты.Ru».