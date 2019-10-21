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Назначен новый глава СПЧ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 1 час назад
Путин оправил в отставку главу СПЧ
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Также он станет советником российского лидера.
Одновременно издан указ, которым Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось глава СПЧ Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. СМИ называли Фадеева его преемником.
Замглавы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что Федотов уходит «в зените известности и авторитета».
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Политика , Другое , Валерий Фадеев , Максим Григорьев , Михаил Федотов , Общественная палата России , Совет по правам человека , РИА Новости
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