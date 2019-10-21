Путин оправил в отставку главу СПЧ

Назначен новый глава СПЧ

Одновременно издан указ, которым Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось глава СПЧ Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. СМИ называли Фадеева его преемником.