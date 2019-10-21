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В Совфеде одобрили идею ограничить иностранное участие в интернет-ресурсах 

РИА Новости 1 час назад
Совфед поддержал запрет иностранцев в интернет-ресурсах
Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает предложение правительства ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах не 20, а 50%, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
"Да, поддерживаем саму концепцию законопроекта, как и говорили летом", — заявил Клишас, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет предложенную правительством редакцию законопроекта.
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. По данным издания, кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике и со стороны правительства, и IT-отрасли.
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Политика , Григорий Березкин , Андрей Клишас , Антон Горелкин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Яндекс , Правительство РФ , Mail.ru Group , РИА Новости , РБК
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