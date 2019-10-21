Депутат сравнил сенатора США с волком из басни Крылова

Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что предложение американского сенатора Боба Менендеса о введении санкций против России из-за военной операции Турции в Сирии похоже на поведение волка из басни Ивана Крылова «Волк и ягнёнок».
По его словам, аргументировать абсурдные слова политика можно только строчками из произведения, передаёт РИА Новости.
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — таким волчьим принципом по-крыловски руководствуются отдельные представители Сената США в отношении России, — подчеркнул он.
Парламентарий считает, что внутриполитические войны США негативно влияют на международные отношения, а противоречия политических элит перед выборами президента «захватывают другие страны». По его мнению, Вашингтон виноват в обострении ситуации на границе Сирии и Турции.
[США] вторглись в Сирию без приглашения властей, постоянно жонглировали интересами различных противоборствующих сил, поддерживали оппозиционные военизированные группировки и откровенно заигрывали с террористами, в надежде удержать контроль за ситуацией в регионе, — заключил он.
Как писал News.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что события в Сирии приняли нежелательный оборот после начала там военной операции Турции. По его словам, ряд лагерей и мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, в связи с чем те стали «растекаться».