Россия опровергла данные Чехии о шпионской сети

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом представительстве отметили, что информация о том, что посольство якобы финансировало некую сеть шпионов, не имеет ничего общего с реальностью.

До этого руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка рассказал парламенту, что в прошлом году его ведомство вместе с местной полицией раскрыли деятельность российской шпионской сети, передает «Интерфакс». По его словам, она работала через российское посольство в Праге (в частности, речь шла о финансировании) и была связана с российскими спецслужбами, но затем была разгромлена.