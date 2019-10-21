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Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ 

РИА Новости 2 часа назад
В Совфеде поддержали исследование космоса странами СНГ
Фото: РИА Новости
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение о совместной деятельности стран-участниц СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях.
Сенаторы рассмотрят документ 23 октября.
Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности, отмечается в документе.
Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем.
Кроме того, вступление соглашения в силу будет способствовать достижению цели государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".
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Политика , Наука и техника , Совет Федерации
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