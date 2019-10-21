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Песков: Telegram в России не запрещен 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Песков: Telegram в России не запрещен
Фото: РИА Новости
Выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково", спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен. По его словам, мессенджер используется в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, передает ТАСС.
"У нас сегодня сеть, которая строится на базе 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", — напомнил Песков.
Как известно, с апреля 2018 года Роскомнадзор стал блокировать используемые Telegram IP-адреса после соответствующего решения суда.
Причина — претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
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Политика , Интернет , Дмитрий Песков , ФСБ , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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