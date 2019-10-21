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Пушков оценил возможность возобновления военной операции Турции в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Пушков спрогнозировал повторение операции Турции в Сирии
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном возобновлении операции "Источник мира" на севере Сирии.
"Анкара настроена весьма серьезно: санкции или их угроза не изменят ее подхода", — написал сенатор в Twitter.
17 октября США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Источник мира"

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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Комментарии
Политика , Алексей Пушков , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , Совет Федерации , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , Анкара , Сирия , США , Турция
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