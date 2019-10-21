Лавров сделал заявление о положении курдов в Сирии

Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров

Сергей Лавров. Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции , заявил глава МИД РФ "У нас есть наша позиция, которую мы открыто продвигаем и считаем оптимальной в нынешней ситуации, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой. Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года. *Террористическая организация, запрещенная в России.

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