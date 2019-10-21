Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем

Лидеры обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки и ситуации в Сирии , сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также направил Нетаньяху поздравительную телеграмму, где отметил высокий авторитет израильского премьера и внутри страны, и за рубежом. "В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами", — отметил он.

Президент России подчеркнул, что ценит конструктивные и деловые отношения с Нетаньяху и рассчитывает на продолжение содержательного диалога. Путин пожелал израильскому премьеру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.