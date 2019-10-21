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Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем 

Российская Газета 1 час назад
Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием.
Лидеры обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки и ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также направил Нетаньяху поздравительную телеграмму, где отметил высокий авторитет израильского премьера и внутри страны, и за рубежом. "В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами", — отметил он.
Президент России подчеркнул, что ценит конструктивные и деловые отношения с Нетаньяху и рассчитывает на продолжение содержательного диалога. Путин пожелал израильскому премьеру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль , Сирия
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