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Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Лавров высказался о диалоге с Болгарией
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией, который в последние время был устойчивым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.
"Рад продолжить диалог, который за последнее время был устойчив", — сказала российский министр, отметив, что этот диалог отражает интересы народов двух стран.
Лавров отметил, что отношения Москвы и Софии опираются на глубокие исторические, духовные традиции, а в этом году страны отметили 140-летие установления дипотношений.
"Признательны вам, что приняли наше приглашение, это хорошая возможность обсудить двусторонние связи и обменяться мнениями о ситуации в Европе и в мире в целом" — сказал глава МИД РФ.
Захариева со своей стороны заявила, что рада активизации диалога двух стран.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Болгария
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