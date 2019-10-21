Лавров высказался о диалоге с Болгарией

Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией, заявил Лавров

"Рад продолжить диалог, который за последнее время был устойчив", — сказала российский министр, отметив, что этот диалог отражает интересы народов двух стран.

Лавров отметил, что отношения Москвы и Софии опираются на глубокие исторические, духовные традиции, а в этом году страны отметили 140-летие установления дипотношений.

"Признательны вам, что приняли наше приглашение, это хорошая возможность обсудить двусторонние связи и обменяться мнениями о ситуации в Европе и в мире в целом" — сказал глава МИД РФ.

Захариева со своей стороны заявила, что рада активизации диалога двух стран.