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Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России 

RT на русском 1 час назад
Лукашенко рассказал о спасении союза Белоруссии и РФ
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, региональное сотрудничество спасло союз двух стран.
Об этом он рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
«Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло Союз Беларуси и России», — приводит Белта его слова.
Он отметил, что «Беларусь неотделима от славянских народов».
«Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко вспомнил, как рассмешил бывших президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона, предложив последнему возглавить российско-белорусское Союзное государство.
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Политика , СНГ , Евгений Куйвашев , Борис Ельцин , Билл Клинтон , Александр Лукашенко , Свердловская Область
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