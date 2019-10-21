«Малой кровью на чужой земле». Путин в Сирии победил по заветам Сталина 

Востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН оценил высказывания западных журналистов о победе Владимира Путина в Сирии. В Германии считают, что российский президент Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны. Такое мнение высказал журналист издания Die Welt Михаэль Штюрмер. По его словам, Путин «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории» и после решения американского президента Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает российскому лидеру продолжать «большую игру». Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН напомнил немецкому журналисту, что, несмотря на непривычный для Запада формат, без войны в Сирии всё же не обошлось. «Там была война другого типа, не такая, к которой привыкли наши западные соседи по планете. Когда берут, всё сносят и свергают правителя. Там просто малыми силами и малыми жертвами было уничтожено огромное количество террористов, которые в противном случае были бы на территории России. Как когда-то говорил Сталин: „малой кровью на чужой земле“. Сейчас это реализовалось. Когда принимали решение о входе в Сирию в 2015 году, было понятно, что следующий объект для группировок из Центральной Азии и Северного Кавказа, которые составляли значительную часть наёмников в Сирии, это Россия. Так что немецкий товарищ запустил метафору. Просто они так не умеют, это да», — объяснил Сатановский. «Они прилетают, тратят дикие деньги, разносят всё дребезги, толку никакого, страна остаётся в руинах. Это прям натовское. А нам так зачем? У нас нет столько денег и с головой чуть-чуть получше» Он также напомнил, что России в Сирии смогла опробовать все свои новейшие вооружения и продемонстрировать всему миру свой уровень военной подготовки. Стало известно, как Россия ответит на испытания новой ракеты в США «Там были опробованы практически все современные военные технологии, которые есть у России. Это хорошо известно. Я прекрасно помню, как в день рождения Путина 7 октября практически сразу после начала операции ударили по Сирии высокоточными ракетами „Калибр“. Теперь все к ним привыкли. А тогда специалисты говорили, что нет у нас таких ракет, что пролететь несколько тысяч километров и попасть по цели не может ни одна из наши ракет. Выяснилось, может. У нас там работала стратегическая авиация. Зачем стратегической авиации, которая должна летать на больших высотах в рамках ядерного бомбометания на Соединенные Штаты, летать на театр военных действий в Сирию? А ровно за тем, чтобы устроить ей тренировку и демонстрацию сил. Зачем было идти туда флоту при том, что он у нас далеко не идеален? Но, тем не менее, „Пётр Великий“ туда ходил в сопровождении соответствующей группы. Конечно, там была война», — рассказал НСН востоковед. По словам Сатановского, одним из самых значимых итогов операции в Сирии стало предотвращение масштабной войны в Европе. «России это дало существование на карте. Страну, которая может воевать таким образом, трогать не надо. Если бы не Сирия, то я не исключаю, что у нас была бы большая война в Европе, в том числе на Украине. Нашу большую войну с блоком НАТО де-факто остановила операция в Сирии. Попытку запереть нас в Чёрном море после того, как провалилась тема Крыма в качестве базы НАТО, торпедировало наличие баз Хмеймим и Тартус, потому что проливы сегодня не заблокируешь. В значительной мере наше нормальное сосуществование с Турцией обеспечено сегодня тем, что Турция ничего с нами в Сирии сделать не смогла. Эрдоган после того, как сбил в 2015 году один из наших самолётов, ведёт себя куда как конвенциональнее, потому что зачем ему эта хвороба на свою голову», — пояснил эксперт. «Проблемы курдов никому не интересны». Эксперт о конфликте на севере Сирии Сатановский добавил, что вторым важнейшим последствием сирийской операции стала остановка цепочки падения правительств по воле Запада. «На Сирии остановлен поток свержения правительств по принципу „Мы так решили. Вы править этой страной не будете“. Это происходило достаточно долго. Началось, конечно, с Югославии, продлилось Арабской весной в Северной Африке и перешло на ближневосточные страны Азии. Это было и в Грузии, и на Украине. Следующей страной на постсоветском пространстве должна была стать Россия. Ситуация в Сирии безусловно остановила тему майдана в России», — резюмировал эксперт в эфире НСН. Напомним, военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. Российские войска борются на территории САР с террористическими формированиями «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещённые в РФ организации) на стороне правительственных войск. 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии против курдов. Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США. После этого Штаты объявили об эвакуации своих войск из северной части Сирии в Ирак. Американскому президенту Дональду Трампу удалось договориться с Эрдоганом о приостановке операции. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.
«Малой кровью на чужой земле». Путин в Сирии победил по заветам Сталина
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Михаэль Штюрмер , Евгений Сатановский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Джебхат ан-Нусра , Аль-Каида , НАТО , Институт Ближнего Востока , Германия , Сирия
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