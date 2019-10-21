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Лавров оценил возможность диалога между Сирией и Турцией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 47 минут назад
Лавров настоял на диалоге между Сирией и Турцией
Фото: РИА Новости
Москва готова способствовать диалогу между Дамаском и Анкарой, он должен основываться на Аданском соглашении, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Конечно же, необходим диалог между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, где тоже мы готовы играть вспомогательную роль, поощрять такие прямые контакты», — заявил он по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.
Министр добавил, что «диалог между Анкарой и Дамаском должен опираться на Аданское соглашение 1998 года», передает РИА «Новости».
По его словам, Россия поддержит возможные изменения Аданского соглашения между Сирией и Турцией, если стороны соглашения сочтут такие корректировки приемлемыми.
«Это существующая международно-правовая база, которая обеими сторонами была подтверждена совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий. Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-либо образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим», — заявил он.
В то же время Лавров отметил, что Россия не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности.
Министр также заявил, что все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории республики не исходила угроза Турции.
«У нас есть наша позиция, которую мы открыто продвигаем и считаем оптимальной в нынешней ситуации, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств», — заявил Лавров.
Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.
17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Болгария , Дамаск , Москва
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