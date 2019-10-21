Жириновский определил роль мужчин в обществе

Жириновский заявил о «заниженной» роли мужчин в обществе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает одной из причин домашнего насилия в российских семьях "заниженную" роль мужчин в обществе.

В понедельник в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации

"Никогда не говорят о главной причине, приведут статистику — сколько случаев насилия, сколько осуждены, погибли, это печально все. А откуда идет все это? Мы не обсуждаем. Например, заниженная роль мужчины в российском обществе. Потому что он все время на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье он не является главным действующим лицом. Понятие "глава семьи" исчезло, нету главы семьи", — сказал Жириновский в ходе слушаний.

При этом он выразил согласие с тем, что в семье должно быть равенство, но равенство, по его словам, "вызывает неудовольствие".