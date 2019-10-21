Будущие увольнения россиян опровергли

Уровень безработицы в России в следующем году останется прежним, массовых увольнений не предвидится, заявили в Минтруде , сообщает РИА Новости.

«Что же касается ситуации на рыке труда, то в настоящее время рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий», — отметили в министерстве.

По состоянию на 1 октября 2019 года, в России зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, что составляет 0,9 процента от населения трудоспособного возраста. В следующем году, по данным Минтруда, ситуация сохранится.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которому увольнения и сокращения планируются в следующем году в каждой десятой компании.