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Будущие увольнения россиян опровергли 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Будущие увольнения россиян опровергли
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Уровень безработицы в России в следующем году останется прежним, массовых увольнений не предвидится, заявили в Минтруде, сообщает РИА Новости.
«Что же касается ситуации на рыке труда, то в настоящее время рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий», — отметили в министерстве.
По состоянию на 1 октября 2019 года, в России зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, что составляет 0,9 процента от населения трудоспособного возраста. В следующем году, по данным Минтруда, ситуация сохранится.
Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которому увольнения и сокращения планируются в следующем году в каждой десятой компании.
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Политика , Общество , Социология , Минтруд , РИА Новости
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