Facebook заблокировал страницу МИА «Россия сегодня»

Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.

"Блокировка страницы Arctic.ru вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе агентства.

Там напомнили, что сначала Facebook закрывал аккаунты журналистов, "теперь добрался до природы и белых мишек".

"Мы всё понимаем — стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим "демократическим" ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае — цензура", — подчеркнул собеседник агентства.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов агентства. В январе соцсеть закрывала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе — также без объяснения — страницу проекта RT с рецептами русской кухни.

"С первых чисел октября мы не смогли публиковать на нашем англоязычном аккаунте в соцсети видео, и все наши запросы администраторам по этому поводу оставались без ответа. Потом нас лишили возможности делать любые публикации, опять же без объяснения причин, и, наконец, 14 октября наша страница просто исчезла", — передаёт пресс-служба слова руководителя дирекции государственных интернет-проектов медагруппы Елены Давыдовой, которая также добавила, что сайт продолжит добиваться разъяснений причин блокировки от администрации соцсети.

С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта Арктик.ру на английском языке, рассказали в пресс-службе. Прежде запретили размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября страница была удалена.

"Мы были максимально аполитичными, придерживались фактов и старались не высказывать собственного мнения. Публиковали законодательные инициативы и акты по сохранению и развитию Арктических территорий, информацию о животном мире Арктики и коренных малочисленных народах Севера (как российских, так и зарубежных), истории арктических экспедиций, в частности дневники дрейфующих полярных станций. К нам даже обращаются учителя школ, с просьбой помочь им в организации тематических уроков или лекций. Блокировка аккаунта в преддверии двух крупнейших в России мероприятий "Арктика: настоящее и будущее" и "Дни Арктики в Москве" — это вообще нож в спину", — приводятся слова Давыдовой.

Facebook, как добавили в пресс-службе агентства, ни на один запрос о причинах блокировки не ответил.

Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества . На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Сайт является информационным партнёром всех крупнейший российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные мероприятия, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники и т.д. Работает на русском и английском языках.