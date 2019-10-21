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Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП
Фото: РИА Новости
Власти должны создать новый кодекс об административных правонарушениях, он должен быть понятным и эффективным, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
"Наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе, и бизнесу. И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс административных правонарушений. Это еще одно направление работы, о котором мы конечно с удовольствием расскажем нашим коллегам из КСИИ", — заявил Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.
Ранее Медведев поручил подготовить проекта нового КоАП. По словам председателя правительства, новый КоАП будет компактным, четким и логичным.
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Политика , Дмитрий Медведев
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