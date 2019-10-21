Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал непонятным кодекс об административных правонарушениях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 43 минуты назад
Медведев призвал создать новый КоАП
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал создать новый понятный и эффективный кодекс об административных правонарушениях.
«Наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе, и бизнесу», — заявил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
Премьер назвал задачей властей «создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс административных правонарушений», передает РИА «Новости».
В апреле Медведев заявил, что Кодекс об административных правонарушениях стал чересчур громоздким, новый КоАП будет четким и логичным, его концепцию представили в июне.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии В Минобороны объяснили причину недовольства США Договором по открытому небу В Минобороны объяснили причину недовольства США Договором по открытому небу
Комментарии2
Политика , Дмитрий Медведев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой612
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России222
Талызина экстренно госпитализирована
Талызина экстренно госпитализирована
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД187
«Победу» вновь заподозрили в нарушениях
«Победу» вновь заподозрили в нарушениях4
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк в клинике
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк в клинике
Шоу-бизнес
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение