Медведев призвал создать новый КоАП

Медведев назвал непонятным кодекс об административных правонарушениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал создать новый понятный и эффективный кодекс об административных правонарушениях.

«Наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе, и бизнесу», — заявил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Премьер назвал задачей властей «создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс административных правонарушений», передает РИА «Новости».

В апреле Медведев заявил, что Кодекс об административных правонарушениях стал чересчур громоздким, новый КоАП будет четким и логичным, его концепцию представили в июне.