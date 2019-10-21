Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за расширения военно-технического сотрудничества между Россией Китаем . Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал на заседании Пекинского Сяншаньского форума. Шойгу назвал реальной причиной расторжения договора желание США «сдерживать» Китай и Россию.

По мнению Шойгу, договор перестал соответствовать интересам США на фоне военного и экономического развития Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества двух стран.

Также российский министр перечислил нарушения ДРСМД со стороны США. По его словам, американцы создавали ударные беспилотники, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально предназначенные для крылатых ракет «Томагавк».

Шойгу добавил, что через 16 дней после денонсации договора в США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии более 500 километров.

Бессрочный ДРСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны объяснили свое решение тем, что ядерная война имела бы разрушительные последствия для всего человечества.

Как сообщал «Рамблер», США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля 2019 года, заявив, что Россия не выполняет свои обязательства по договору. Американцы сочли российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.

После решения США президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора Россией в качестве зеркального ответа.

Глава США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение США хотят вовлечь не только Россию, но также Китай и другие страны.

Помимо ДРСМД, стороны, скорее всего, откажутся от договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия документа истекает в 2021 году, вряд ли он будет продлен.