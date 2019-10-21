Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение законов о выборах 

Вести.Ru + ещё 5 7 часов назад
В Госдуме предложили новые штрафы для иностранных СМИ
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы предлагают штрафовать иностранные СМИ на сумму до 4% от годовой выручки или до 3,5 млн рублей за нарушение российского избирательного законодательства.
По данным газеты "Известия", депутаты предлагают добавить в закон понятие "иностранные СМИ", то есть СМИ с регистрацией за рубежом, и дополнить повышенными штрафами статью Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Инициатива связана с нарушениями закона во время последней избирательной кампании в России. Выявлены нарушения со стороны "Медузы", русской службы "Би-би-си", "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других.
"Мы в очередной раз стали свидетелями того, как западные СМИ, финансируемые из госбюджетных средств США, Германии, Великобритании и Канады, применяли целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия в отношении наших граждан. Снова звучало ангажированное мнение, заряженное на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Использовались манипуляции информацией и подмена понятий", — заявил в сентябре Илья Тимохов, исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.
По мнению некоторых политологов, серьезные штрафы могут сильно ударить по экономическим показателям западных медиа. Поэтому они начнут оценивать риски и задумаются, стоит ли идти на нарушение закона.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Вести.Ru: последние новости
Шойгу: ракеты США с высокой вероятностью могут быть развернуты в АТР и Европе Шойгу: ракеты США с высокой вероятностью могут быть развернуты в АТР и Европе Эксперт BBC: пока Запад мучительно думал, Путин действовал Эксперт BBC: пока Запад мучительно думал, Путин действовал Джонсон побеседовал с Эрдоганом об "Источнике мира" Джонсон побеседовал с Эрдоганом об "Источнике мира"
Комментарии
Политика , Илья Тимохов , МИД , Госдума , Русская служба BBC , радио "Свобода" , Голос Америки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае93
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания28
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве34
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой33
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку3
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение