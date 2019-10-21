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Путин назвал главные минусы политики Запада в Африке 

Ura.Ru + ещё 14 23 минуты назад
Лидеры европейских стран прибегают к шантажу, запугиванию и давлению на африканские страны, заявил президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия—Африка. По словам российского лидера, Москва, напротив, готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с государствами континента.
«Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран», — сказал Путин в интервью ТАСС. Он отметил, что подобными методами Европа стремится «эксплуатировать континент без оглядки на людей». «Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Россия не намерена участвовать в «переделе» богатств Африки и что ей «есть что предложить африканским друзьям». « [Мы] готовы к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», — цитирует Путина агентство Nation News.
Как писало «URA.RU», Путин также объяснил, зачем Россия помогает африканским странам при наличии собственных проблем. В частности, он заявил, что Москва поддерживает страны третьего мира, чтобы избежать для себя потенциальных рисков. «Россия направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счет сокращения финансирования собственных программ», — обратил внимание президент РФ.
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Комментарии98
Политика , Видео , В мире , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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