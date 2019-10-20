Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии 

Lenta.ru 49 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Благодаря президенту, благодаря вооруженным силам России мы наведем там порядок, сто процентов. Другого там не должно быть, потому что Путин своих не бросает. А это наше союзное государство», — сказал он.
Кадыров добавил, что общается с уроженцами Чечни, которые служат в Сирии. По их словам, жители республики «со слезами на глазах» подходят к российским солдатам и просят их не покидать территорию страны.
Последние новости
Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время экзамена В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Сирия , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турки в Сирии угодили в котел
Турки в Сирии угодили в котел49
НАТО ответило на предложение Путина
НАТО ответило на предложение Путина488
Зеленский с супругой гостил у Заворотнюк
Зеленский с супругой гостил у Заворотнюк18
Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе»
Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе»169
В Грузии протестуют против театра из Москвы
В Грузии протестуют против театра из Москвы
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
01:17
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение