Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

«Благодаря президенту, благодаря вооруженным силам России мы наведем там порядок, сто процентов. Другого там не должно быть, потому что Путин своих не бросает. А это наше союзное государство», — сказал он.

Кадыров добавил, что общается с уроженцами Чечни, которые служат в Сирии. По их словам, жители республики «со слезами на глазах» подходят к российским солдатам и просят их не покидать территорию страны.