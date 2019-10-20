Главный на Ближнем Востоке: британцы признали влияние Путина

Великобритании и Франции в Сирии. Британские СМИ назвали Владимира Путина самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке. По их утверждению, российский лидер занял нишу, которая освободилась из-за бездействия США

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке, написал редактор телеканала BBC Джереми Боуэн в авторской колонке для издания The Sunday Times.

При этом, по его мнению, Путин не имеет какого-то «волшебного подхода» к Ближнему Востоку — российский лидер попросту занял место, которое освободилось в этом регионе из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии. Как отмечает Боуэн, теперь ни одна крупная держава не способна бросить Путину вызов на Ближнем Востоке.

Обозреватель издания Михаэль Штюрмер в статье немецкого издания Die Welt отметил, что Путин побеждает в Сирии без войны. По его словам, российский лидер добился того, о чем грезили «большинство умных военачальников на протяжении всей истории».

Также Штюрмер подчеркнул, что Путин давно изменил геополитику на территориях, расположенных между Балтикой и Черным морем. По его мнению, после решения США вывести вооруженные силы из Сирии российскому лидеру ничего не сможет помешать и дальше быть в «большой игре».

Путин прилетел в ОАЭ 15 октября. Встречали президента РФ с большой помпой — кроме «Мерседесов», замаскированных под автомобили российской патрульной службы ДПС , его сопровождали всадники в традиционных арабских нарядах с флагами России и ОАЭ в руках. Кроме того, истребители ВВС Эмиратов пролетели над лимузином, нарисовав в небе красками бело-сине-красный триколор.

Перед визитом в ОАЭ российский лидер прилетел в составе государственной делегации в Саудовскую Аравию, передает ФАН.

В аэропорту Эр-Рияда Путина торжественно встречал почетный кортеж, в честь президента РФ был организован большой салют.

Встречавшие Путина в аэропорту люди кричали на русском языке «Добро пожаловать». Духовой оркестр исполнил — с ошибками, но старательно — гимн Российской Федерации.

Российский лидер в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом и его сыном, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, и вручил им подарки. Король получил камчатского кречета по кличке «Альфа», кронпринц — фигурку из бивня мамонта, найденного в Якутии.

В прошлом месяце в США также назвали Путина восходящей звездой Ближнего Востока, передает НСН.

В августе стало известно, что британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о Путине. Трехсерийная картина получила название «Путин: история русского шпиона». По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Рогана, лента расскажет о том, как личный опыт российского лидера повлиял на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал Роган.

Создатели фильма также отметили, что картина отправит зрителя в «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века». Для создания ленты будут использованы материалы из интервью Путина и близких к нему людей.

В тексте также отмечается, что, заняв пост президента, Путин поставил цель «сделать Россию снова великой» и изменить ее положение на международной арене.

Документальный фильм о Путине также выпускал и телеканал CNN. Картина под названием «Владимир Путин — самый влиятельный человек в мире» вышла в 2017 году. Режиссером проекта выступил журналист Фарид Закария , который попытался за 40 минут рассказать всю историю постсоветской России.

Кроме того, интервью Путина для Fox News даже было номинировано на премию «Эмми» и претендует на получение награды в номинации «Выдающееся интервью в прямом эфире», где в общей сложности представлены шесть конкурсантов.

Стоит добавить, что Путин фигурировал в лидерах списка «100 самых влиятельных людей» по версии журнала Time с 2014 по 2017 год.