В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ

По его словам, в новой должности он продолжит следовать своей активной позиции и сделает работу совета более динамичной.

Он добавил, что при нахождении Валерия Фадеева на должности в Общественной палате , наладился ее контакт с Государственной Думой. В тот период были выстроены эффективные каналы взаимодействия по многим законопроектам.

"Также на площадке палаты постоянно шли дискуссии, гораздо чаще, даже чем в Государственной Думе по разным вопросам, которые были очень открытыми. Я думаю, что его активная позиция, особенно с учётом его экономического бэкграунда, сделает работу СПЧ более динамичной", — заявил Гаврилов РИА Новости.

До этого стало известно, что сменился председатель СПЧ.