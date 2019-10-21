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В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ 

Газета.Ru + ещё 54 7 часов назад
В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в новой должности он продолжит следовать своей активной позиции и сделает работу совета более динамичной.
Он добавил, что при нахождении Валерия Фадеева на должности в Общественной палате, наладился ее контакт с Государственной Думой. В тот период были выстроены эффективные каналы взаимодействия по многим законопроектам.
"Также на площадке палаты постоянно шли дискуссии, гораздо чаще, даже чем в Государственной Думе по разным вопросам, которые были очень открытыми. Я думаю, что его активная позиция, особенно с учётом его экономического бэкграунда, сделает работу СПЧ более динамичной", — заявил Гаврилов РИА Новости.
До этого стало известно, что сменился председатель СПЧ.
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Политика , Сергей Гаврилов , Валерий Фадеев , Общественная палата России , Совет по правам человека , Госдума , РИА Новости
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