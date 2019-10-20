Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны

Президент России Владимир Путин без войны добивается в Сирии побед, пишет германская газета Die Welt. Издание отмечает, что геополитическая ситуация в мире радикально меняется.

Обозреватель издания Михаэль Штюрмер увидел символизм в том, что американцы, покидавшие места своей дислокации, «встречали ехавших в обратном направлении россиян».

«Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны», — передает ТАСС содержание публикации.

По словам автора статьи, российский лидер уже давно «изменил силовые линии геополитики в регионе между Балтикой и Черным морем». «Теперь, после решения [президента США] Дональда Трампа [об отводе сил из Сирии], ничто и никто не будет препятствовать Путину — ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО — продолжать „большую игру“ в борьбе за власть, за „ближнее зарубежье“ и за евразийскую зону безопасности, игру, в которой, как казалось, в 1989-1990 годах Россия потерпела поражение на все времена», — пишет автор материала.

«Ситуация радикально изменилась», — подчеркивает издание.

Вместе с тем, «НАТО видело и лучшие дни». «Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, — гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США — военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике», — считает автор.

Ранее в воскресенье редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн в статье для The Sunday Times написал, что Россия воспользовалась бездействием западных стран и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент Владимир Путин — самым влиятельным в регионе иностранным лидером.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона, что в СМИ назвали «предательством» со стороны Вашингтона. Россия заявила, что и раньше предупреждала курдов о ненадежности США.