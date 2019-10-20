Редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным в регионе иностранным лидером.
По его словам, РФ стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, воспользовавшись бездействием стран Запада. Президент России близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. При этом он, оставаясь в приятельских отношениях с Ираном, посетил их противников — ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов, — отметил эксперт в своей статье для The Sunday Times.
Боуэн подчеркнул, что Россия может оказаться в первом ряду на заключение контрактов с Сирией, которая пока лежит в руинах. Поэтому с Кремлём нельзя не считаться. Однако он добавил, что Ближний Восток может ударить в спину в любой момент.
Ранее российский лидер дал интервью редактору The Financial Times Лайонелю Барберу в преддверии саммита G20. Во время разговора президент назвал либеральную модель устаревшей. На его слова отреагировали многие мировые лидеры, в частности, председатель Европейского совета Дональд Туск. Тот, в свою очередь, заключил, что считает устаревающей авторитарную модель управления государством с культом личности и правлением олигархами. Ошибочной позицию Путина назвал и нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (тогда он был кандидатом на этот пост), писал News.ru.