Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России

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Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х 

Lenta.ru 45 минут назад
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну. В перечень вошли первый министр иностранных дел России Андрей Козырев, экс-советник президента Андрей Илларионов, бывший первый замминистра финансов и казначей предвыборной кампании Бориса Ельцина Андрей Вавилов, а также бывший вице-премьер Альфред Кох.
Козырев, ныне проживающий во Флориде, недавно выступил в эфире телеканала CNN с критикой в адрес Белого дома, который, по его мнению, чрезмерно мягко относится к российскому руководству. «Выступление мистера Козырева, возможно, осталось бы незамеченным — иные эмигранты поливают старую родину грязью со всех медиаплощадок каждый день. Если бы не статус. При Ельцине он занимал должность министра иностранных дел», — напоминает газета.
Илларионов, по информации издания, ныне живет в Вашингтоне. После переезда в США бывший кремлевский чиновник отметился несколькими громкими заявлениями, в частности, о том, что Россия якобы планирует аннексировать Финляндию. Также известно, что он близок к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и в 2013 году получил высшую государственную награду этой республики.
Вавилов в 2010-х перебрался в Нью-Йорк, где у него «уже давно жила семья», пишет «Комсомольская правда». О его деятельности за рубежом не сообщается.
Кох обосновался в Германии, откуда «постоянно критикует Россию», отмечает газета. В РФ в отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде. За рубежом бывший чиновник отметился публичным возложением цветов на могилу одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры.
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Комментарии10
Политика , Видео , Степан Бандера , Андрей Козырев , Борис Ельцин , Андрей Вавилов , Михаил Саакашвили , Альфред Кох , Андрей Илларионов , Администрация Президента РФ , CNN , Комсомольская правда
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