Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России

Пресса выяснила, что многие ельцинские министры переехали на ПМЖ в США ЕС , откуда активно поливают грязью Кремль и дают советы россиянам во всем следовать Западу и «демократическим ценностям».

Список соратников Ельцина, разбогатевших и занявших высокие посты в 90-е годы, а ныне эмигрировавших на Запад, составила КП.

Все они отличаются крайней нетерпимостью к нынешним властям России, противостоят ее внутренней и внешней политике.

Так, Козырев, в 90-е заявивший, что у РФ нет национальных интересов», сейчас живет во Флориде. Недавно он выступил в эфире CNN, заявив, что США слишком мягко относятся к российскому руководству.

Илларионов живет в Вашингтоне. В 90-х требовал признать независимость Чечни. После переезда в США заявил, что Россия якобы планирует аннексировать Финляндию. Известно, что он близок к экс-президенту Грузии Саакашвили.

Вавилов был куратором печально известных залоговых аукционов — финансовой пирамиды, ставшей залогом дефолта-98. Сейчас Вавилов стал жителем Нью-Йорка. где у него «уже давно жила семья». При этом вплоть до 2010 года он был членом Совета Федерации

Кох был главным по госимуществу в ельцинской России. Ныне обосновался в Баварии, откуда постоянно критикует Россию. После нацпереворота в Киеве Кох демонстративно возложил цветы к могиле нацистского палача Бандеры.

«В ельцинской Конституции-1993, которую писали и принимали те же самые люди, написано, что мы «часть мирового сообщества». И они понимали это буквально. Воспринимали себя сборщиками дани, которую надо отправить в Вашингтон, а потом самим отправиться туда на старости лет. То есть наши элиты ощущали себя жителями завоеванной провинции в американском однополярном мире».

По мнению, Фёдорова. России необходимо «формировать свою элиту».