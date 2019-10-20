Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России 

Пресса выяснила, что многие ельцинские министры переехали на ПМЖ в США и ЕС, откуда активно поливают грязью Кремль и дают советы россиянам во всем следовать Западу и «демократическим ценностям».
Список соратников Ельцина, разбогатевших и занявших высокие посты в 90-е годы, а ныне эмигрировавших на Запад, составила КП.
В рейтинг клеветников России вошли экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, экс-советник президента Андрей Илларионов, экс-замминистра финансов и казначей Ельцина Андрей Вавилов, а также бывший вице-премьер Альфред Кох, экс-министр финансов Михаил Касьянов и другие некогда официальные лица.
Все они отличаются крайней нетерпимостью к нынешним властям России, противостоят ее внутренней и внешней политике.
Так, Козырев, в 90-е заявивший, что у РФ нет национальных интересов», сейчас живет во Флориде. Недавно он выступил в эфире CNN, заявив, что США слишком мягко относятся к российскому руководству.
Илларионов живет в Вашингтоне. В 90-х требовал признать независимость Чечни. После переезда в США заявил, что Россия якобы планирует аннексировать Финляндию. Известно, что он близок к экс-президенту Грузии Саакашвили.
Вавилов был куратором печально известных залоговых аукционов — финансовой пирамиды, ставшей залогом дефолта-98. Сейчас Вавилов стал жителем Нью-Йорка. где у него «уже давно жила семья». При этом вплоть до 2010 года он был членом Совета Федерации.
Кох был главным по госимуществу в ельцинской России. Ныне обосновался в Баварии, откуда постоянно критикует Россию. После нацпереворота в Киеве Кох демонстративно возложил цветы к могиле нацистского палача Бандеры.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, прокомментировал массовый исход ельцинских политиков так:
«В ельцинской Конституции-1993, которую писали и принимали те же самые люди, написано, что мы «часть мирового сообщества». И они понимали это буквально. Воспринимали себя сборщиками дани, которую надо отправить в Вашингтон, а потом самим отправиться туда на старости лет. То есть наши элиты ощущали себя жителями завоеванной провинции в американском однополярном мире».
По мнению, Фёдорова. России необходимо «формировать свою элиту».
«Чтобы чиновники и бизнесмены жили здесь и детей растили здесь. Сделать это не так сложно — нужно опереться на реальную экономику и национальный суверенитет», — заявил парламентарий.