Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России 

Рамблер 47 минут назад
Пресса выяснила, что многие ельцинские министры переехали на ПМЖ в США и ЕС, откуда активно поливают грязью Кремль и дают советы россиянам во всем следовать Западу и «демократическим ценностям».
Внук Ельцина расстался с сербской моделью
Список соратников Ельцина, разбогатевших и занявших высокие посты в 90-е годы, а ныне эмигрировавших на Запад, составила КП.
В рейтинг клеветников России вошли экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, экс-советник президента Андрей Илларионов, экс-замминистра финансов и казначей Ельцина Андрей Вавилов, а также бывший вице-премьер Альфред Кох, экс-министр финансов Михаил Касьянов и другие некогда официальные лица.
Все они отличаются крайней нетерпимостью к нынешним властям России, противостоят ее внутренней и внешней политике.
Так, Козырев, в 90-е заявивший, что у РФ нет национальных интересов», сейчас живет во Флориде. Недавно он выступил в эфире CNN, заявив, что США слишком мягко относятся к российскому руководству.
Илларионов живет в Вашингтоне. В 90-х требовал признать независимость Чечни. После переезда в США заявил, что Россия якобы планирует аннексировать Финляндию. Известно, что он близок к экс-президенту Грузии Саакашвили.
Вавилов был куратором печально известных залоговых аукционов — финансовой пирамиды, ставшей залогом дефолта-98. Сейчас Вавилов стал жителем Нью-Йорка. где у него «уже давно жила семья». При этом вплоть до 2010 года он был членом Совета Федерации.
Кох был главным по госимуществу в ельцинской России. Ныне обосновался в Баварии, откуда постоянно критикует Россию. После нацпереворота в Киеве Кох демонстративно возложил цветы к могиле нацистского палача Бандеры.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, прокомментировал массовый исход ельцинских политиков так:
«В ельцинской Конституции-1993, которую писали и принимали те же самые люди, написано, что мы «часть мирового сообщества». И они понимали это буквально. Воспринимали себя сборщиками дани, которую надо отправить в Вашингтон, а потом самим отправиться туда на старости лет. То есть наши элиты ощущали себя жителями завоеванной провинции в американском однополярном мире».
По мнению, Фёдорова. России необходимо «формировать свою элиту».
«Чтобы чиновники и бизнесмены жили здесь и детей растили здесь. Сделать это не так сложно — нужно опереться на реальную экономику и национальный суверенитет», — заявил парламентарий.
Комментарии99
Политика , Видео , Андрей Козырев , Михаил Касьянов , Евгений Федоров , Андрей Вавилов , Альфред Кох , Андрей Илларионов , ЕС , Госдума , Совет Федерации , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»473
Напавшая на осьминога креветка попала на видео
Напавшая на осьминога креветка попала на видео1
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины256
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева5
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети1
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
02:47
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
Общество
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
00:39
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Происшествия Другое
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
02:40
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Политика
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
00:49
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
Политика
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
02:43
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
Политика США
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
01:08
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
03:39
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Происшествия
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
00:46
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение