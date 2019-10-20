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Песков рассказал, чем руководствуется Путин, осуществляя мировую политику 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Чем руководствуется Путин в мировой политике
Фото: РИА Новости
Осуществляя международную политику, президент России Владимир Путин руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", — заявил Песков.
На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты. Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям.
"Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", — добавил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва
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