Чем руководствуется Путин в мировой политике

Песков рассказал, чем руководствуется Путин, осуществляя мировую политику

"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", — заявил Песков.

На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты. Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям.