Чем руководствуется Путин в мировой политике

Осуществляя международную политику, президент России Владимир Путин руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", — заявил Песков.
На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты. Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям.
"Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", — добавил Песков.