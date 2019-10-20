Песков оценил события в Сирии

Песков: события в Сирии могут навредить политическому урегулированию

Он подчеркнул, что развитие событий на северо-востоке Сирии вызывают крайнюю обеспокоенность, и эти события "потенциально могут навредить делу политического урегулирования".

"В целом, российская и турецкая сторона находятся в контакте. Нельзя исключать, что и президенты продолжат прямое общение на этот счет", — сообщил Песков 15 октября.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимром Путиным вопрос о присутствии сирийских правительственных войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит свою операцию. Кроме того, Эрдоган собирается на следующей неделе обсудить с президентом России следующий этап создания зоны безопасности на севере Сирии. Встречу с Путиным турецкий президент назвал еще одной фазой создания зоны безопасности.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Турции встретятся 22 октября в Сочи.

17 октября стало известно, что Турция и США заключили соглашение о приостановке боевых действий между турецкими военными и курдами.