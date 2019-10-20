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Песков: события в Сирии могут навредить политическому урегулированию 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Песков оценил события в Сирии
Фото: РИА Новости
Президенты России и Турции могут продолжить прямое общение по теме Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что развитие событий на северо-востоке Сирии вызывают крайнюю обеспокоенность, и эти события "потенциально могут навредить делу политического урегулирования".
"В целом, российская и турецкая сторона находятся в контакте. Нельзя исключать, что и президенты продолжат прямое общение на этот счет", — сообщил Песков 15 октября.
19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимром Путиным вопрос о присутствии сирийских правительственных войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит свою операцию. Кроме того, Эрдоган собирается на следующей неделе обсудить с президентом России следующий этап создания зоны безопасности на севере Сирии. Встречу с Путиным турецкий президент назвал еще одной фазой создания зоны безопасности.
Ранее сообщалось, что лидеры России и Турции встретятся 22 октября в Сочи.
17 октября стало известно, что Турция и США заключили соглашение о приостановке боевых действий между турецкими военными и курдами.
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Комментарии1
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Москва , Сирия , Турция
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