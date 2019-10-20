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Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов 

РИА Новости 2 часа назад
Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и отметил серьезную, многоплановую работу по модернизации дорожных объектов в последние несколько лет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава РФ добавил, что в дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, отметив, что от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики, а также эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов и чёткое функционирование единой транспортной системы России.
"С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идёт серьёзная, многоплановая работа, направленная на модернизацию дорожных объектов и инженерных сооружений. Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок", — приводятся в телеграмме слова Путина.
Он также отметил, что необходимо не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы и уделять пристальное внимание надёжности дорожно-транспортных объектов.
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Политика , Владимир Путин
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