Захарова оценила ситуацию вокруг Brexit

По ее мнению, то, что в Британии четвертый год не могут реализовать итоги общенационального референдума является нарушением гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС

"Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования", — сказала Захарова.

Как известно, решение по соглашению по Brexit с ЕС должно было быть принято в субботу в британском парламенте. Однако голосование по соглашению перенесено на следующую неделю.