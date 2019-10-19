Меркель и Путин провели телефонные переговоры о нормандском саммите

Как отметили в немецком правительстве, также стороны обсудили вопросы продолжения транзита газа через Украину.

16 октября Германия и Франция в совместном заявлении отметили, что ожидают прогресса в решении конфликта в Донбассе в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата.